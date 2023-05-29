С 31 мая в Ростове-на-Дону на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Временные неудобства связаны с работой по модернизации тепломагистрали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове с 31 мая на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Соответствующая информация появилась на сайте городского департамента автодорог.

Согласно опубликованным данным, автомобилисты не смогут проехать с 31 мая по 10 июля по улицам 2-й Краснодарской и Малиновского в районе строения № 169/5В.

Ограничат движение на улице Малиновского с 11 июня по 11 июля в районе строения № 18 с 11 июня по 11 июля. Пешеходам с 12 июля по 20 ноября также будет перекрыта дорога на 2-й Краснодарской на участке от Малиновского до 2-й Краснодарской, № 163.

Транспорт не сможет проезжать по улице 2-й Краснодарской на участке от строения № 86 до бульвара Дружбы. Ограничение продлится с 10 июня по 11 ноября. В эти же даты запрет на движение автомобилей введут и на улице 2-й Краснодарской на участках внутриквартальных проездов от переулка Кирпичного до строения № 129.

В ведомстве уточнили, что причиной временных неудобств станет модернизация тепломагистрали по улице 2-й Краснодарской.

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(Подробности)