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НовостиОбщество29 мая 2023 4:58

Ростовчане просят восстановить переход через железнодорожные пути на Всесоюзной

На поврежденном участке образовалась яма, через которую пешеходам трудно пройти
Лейла МИРИШОВА
На поврежденном участке образовалась яма, через которую пешеходам трудно пройти. Фото: "Западный Ростова"

На поврежденном участке образовалась яма, через которую пешеходам трудно пройти. Фото: "Западный Ростова"

Жители Ростова просят восстановить переход через железнодорожные пути на улице Всесоюзной. Кадры поврежденной дороги они опубликовали в соцсетях 26 мая.

На фото видно, как на переходе образовалась большая яма, которую залило дождевой водой. Из-за провала горожане не могут пройти.

- Дети, взрослые, мамы с колясками, пожилые жители нашего района как должны проходить?, - комментируют жители города.

По словам местных, переход через железнодорожные пути является единственным. Отметим, что на время поврежденного перехода ростовчанам стоит поискать другие пути обхода.

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