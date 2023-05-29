Ростовчане просят восстановить переход через железнодорожные пути на Всесоюзной

На поврежденном участке образовалась яма, через которую пешеходам трудно пройти. Фото: "Западный Ростова"

Жители Ростова просят восстановить переход через железнодорожные пути на улице Всесоюзной. Кадры поврежденной дороги они опубликовали в соцсетях 26 мая.

На фото видно, как на переходе образовалась большая яма, которую залило дождевой водой. Из-за провала горожане не могут пройти.

- Дети, взрослые, мамы с колясками, пожилые жители нашего района как должны проходить?, - комментируют жители города.

По словам местных, переход через железнодорожные пути является единственным. Отметим, что на время поврежденного перехода ростовчанам стоит поискать другие пути обхода.

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