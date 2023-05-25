В Ростове-на-Дону ливень смыл с дороги разметку и асфальт

Сейчас произошедшее обсуждают интернет-пользователи. Фото: группа VK Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161

В Ростове-на-Дону на улице Советской во время дождя с перехода уплыла часть «зебры». Результат разгула стихии сфотографировали очевидцы. Сейчас произошедшее активно обсуждают интернет-пользователи.

Ростовчане по-разному отреагировали на самостоятельное перемещение дорожной разметки. Однако большинство комментариев все-таки оказались иронично-шутливыми.

- Уникальный город Ростов-на-Дону. Здесь дороги перемещаются по своему усмотрению. Не понравилось лежать на улице, переплыли на другую, - отметил один из участников обсуждения.

- Все в порядке, так и задумано. Это умный наноасфальт, он сам перемещается к месту с поврежденным дорожным покрытием и там прикрепляется. Он пока не научился подбирать разметку, чтобы совпадала, но мы работаем над этим, - пошутил другой житель Дона.

Напомним, сегодня, 25 мая, в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь с грозой. В соцсетях уже опубликовали снимки залитых улиц. Ранее стало известно, что возможность осадков в донской столице и по всему региону сохранится до 31 мая включительно.

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