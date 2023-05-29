29 мая в Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом

Во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 29 мая, в Ростове-на-Дону ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. Об этом напоминает управление по делам ГО и ЧС.

Жителей и гостей города просят быть осторожными в непогоду. Возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Во время стихии опасно находится рядом с такими объектами.

- При выпадении сильных осадков может затопить пониженные участки, а также подвальные помещения и цокольные этажи, - добавили в управлении по делам ГО и ЧС.

Если дождь застал вас на улице:

- Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- Не переходите улицу в потоке воды;

- Держитесь как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев;

Если вы попали под дождь во время поездки на автомобиле, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, остановитесь. В экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

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