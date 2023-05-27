Житель Ростова сообщил, что град насквозь пробил крышу частного дома на Западном

Поврежденное жилье находится в переулке 2-м Санинструкторском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону ливень с градом повредил крышу одного из частных домов Западного жилого массива. Об этом изданию «Городской репортер» сообщил владелец пострадавшего дома.

Как пояснил мужчина, его жилье находится в переулке 2-м Санинструкторском, в районе ГПЗ-10. Ростовчанин утверждает, что стихия буквально «пробила шиферную крышу, были затоплены комнаты».

- Град был очень крупный. Все произошло мгновенно: услышали грохот, и сразу же обвалился потолок. В это время в комнате были дети, они сильно испугались, - рассказал журналистам хозяин дома.

Известно, что мужчина уже обратился за помощью в администрацию Советского района города. Также дом осмотрели сотрудники полиции. К этому моменту ростовчанин с семьей из пяти человек никуда не смог переехать.

Напомним, 26 мая в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень с крупным градом. Ранее в соцсетях люди жаловались, что льдины побили некоторые автомобили. По данным властей, за вчерашний день за помощью обратились 23 человека, одни сообщили о подтоплениях, другие о падениях деревьев и веток.

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