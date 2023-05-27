В Ростове на Павленко во время грозы большое дерево рухнуло на машину

На легковушку упало вполне здоровое на вид дерево. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

В Ростове-на-Дону на улице Павленко во время грозы большое дерево рухнуло на припаркованную машину. Об этом очевидцы сообщили в одном из городских пабликов.

- На улице Павленко молния ударила в дерево, которое, в свою очередь, решило «отдохнуть», и «прилегло» на автомобиль Lada Granta, - подписали ростовчане.

Судя по опубликованным фото, на легковушку упало вполне здоровое на вид дерево. Транспорт накрыло ветвями. Повреждений за стволом и зеленью на снимке не видно.

Интернет-пользователи уже отреагировали на случившееся в комментариях: «Удар молнии, дерево в нокаут. Сочувствую владельцу авто», «Там дальше еще два собираются отдохнуть. Жаль машину».

Напомним, ранее пресс-служба МЧС объявила штормовое предупреждение. На выходных местами по региону ожидаются дожди с грозами и шквалистым ветром. К слову, вчера, во время ливня с градом, в Ростове-на-Дону подтопило 13 участков, фиксировали случаи падения деревьев.

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