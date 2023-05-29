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НовостиОбщество29 мая 2023 9:15

В Ростове-на-Дону в течение недели прогнозируют дожди и потепление

Ветер будет то и дело менять направление
Ангелина СКИБА
30 мая столбики термометров резко поднимутся до +26 градусов

30 мая столбики термометров резко поднимутся до +26 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в течение недели, с 29 мая до 4 июня, прогнозируют дожди и потепление. Эту информацию опубликовали синоптики.

Сегодня, 29 мая, в донской столице дневная температура воздуха составит +23 градуса, а завтра столбики термометров резко поднимутся до +26. После этого, до самого воскресенья, средние значения будут колебаться в пределах +24-27. По ночам обещают от +15 до +17 градусов.

В понедельник сохранится северо-восточный ветер. Потом он сменится на юго-западный и северный, на выходных порывы должны быть восточного направления.

Добавим, высокая вероятность осадков продержится в течение всего периода. Временно проясниться может только в пятницу, 2 июня.

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Такой вывод можно сделать на основе долгосрочного прогноза погоды (подробности)