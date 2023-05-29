29 мая до конца дня в Таганроге будут идти дожди

Температура воздуха сохранится в пределах +23 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая в Таганроге до конца дня ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Температура воздуха до вечера в городе сохранится в пределах +23 градусов. Предстоящей ночью обещают +18.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», дожди в Таганроге уже должны были начаться. Они могут продлиться в ближайшие два часа.

Добавим, непогоду в приморском городе прогнозируют и на завтра, 30 мая. Во вторник будет +24 днем и +18 ночью.

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