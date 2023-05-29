Водителей в Ростовской области попросили быть внимательными на дорогах во время дождя

При въезде в лужу машина может попасть в аквапланирование Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 29 мая, в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осторожными за рулем.

- Во время осадков при въезде в лужу машина может попасть в аквапланирование. Главная опасность в этом случае - полная потеря сцепления с поверхностью проезжей части, - напоминают правоохранители.

Во время дождя необходимо увеличить дистанцию на дороге и снизить скорость движения.

- Помните: превышение скорости - одна из основных причин аварий. Даже опытный водитель может потерять контроль над дорогой, - подчеркнули в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Автолюбителям также рекомендуют обращать особое внимание на временные знаки и информационные щиты в местах ремонтных работ.

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