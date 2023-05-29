В Ростове-на-Дону собираются сдать в аренду помещения Доходного дома Лисицына

Речь идет о нежилом здании в переулке Братском Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону планируют сдать в аренду помещения Доходного дома Лисицына. Торги назначили на 26 июня 2023 года, говорится на сайте городской администрации.

Речь идет о нежилом здании, которое находится на Братском, 17/9. На аукцион выставят «литер А общей площадью 87,8 кв метров». Несколько комнат и подвал отдадут под офисы.

Начальная цена месячной арендной платы без учета НДС - 34,3 тысячи рублей. Договор планируют заключить на 5 лет. Заявки на участие в торгах будут принимать до 21 июня.

Напомним, Доходный дом Лисицына относится к выявленным объектам культурного наследия Ростова-на-Дону. Здание подлежит государственной охране на основании приказа Минкульта региона от 2008 года.

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Фотографии поврежденного имущества опубликовали в социальных сетях (подробности)