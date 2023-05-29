В Ростове-на-Дону вандалы прокололи шины и сломали дворники у нескольких машин

Инцидент произошел на пересечении Текучева и Ярового. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

В Ленинском районе Ростова-на-Дону припаркованным машинам порезали колеса и сломали дворники. Пост об этом очевидцы опубликовали в одном из городских пабликов в VK.

- Порезали колеса, сломали дворники на пяти машинах на пересечении Текучева и переулка Ярового, - сообщили ростовчане.

Судя по опубликованным фотографиям, повреждены оказались как зарубежные иномарки, так и легковушки отечественного производства.

Произошедшее не осталось без внимания в комментариях: «Где-то рядом открылась шиномонтажка?», «Может, запарковались неправильно?».

Пока неизвестно, было ли это нападение группы вандалов или только одного хулигана. Интернет-пользователи посоветовали землякам просмотреть записи с камер наблюдения. Люди пожелали, чтобы произошедшее не оставили без внимания и все виновные были наказаны.

Напомним, прошедшей ночью в Ростове-на-Дону водитель Mitsubishi Colt протаранил припаркованные машины, устроив массовое ДТП.

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