В Ростовской области собственники 500 многоквартирных домов поменяли виды работ при капремонте

Решение о замене видов работ при капремонте многоквартирных домов собственники принимают на общем собрании. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области собственники более чем пятисот многоквартирных домов изменили виды работ при капремонте. Такая возможность у владельцев квартир появилась, начиная с 2015 года, сообщается на сайте правительства области.

- В 2022 году виды работ изменили жильцы 116 многоквартирных домов, в текущем году в данном направлении также ведется работа, – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков. - С начала реализации региональной программы капитального ремонта данной мерой воспользовались собственники порядка 500 многоквартирных домов региона.

Чтобы заменить один вид работ другим, нужно убедиться, что они равнозначны по стоимости. Или же - выбранный жильцами вид работ ниже того, что должны были провести в доме.

Кроме того, решение о замене собственники принимают на общем собрании. Они составляют соответствующий протокол и до 1 апреля отправляют его в Фонд капитального ремонта. В этом случае в доме должен пройти капремонт именно того элемента, который выбрали жильцы.

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