30 мая в Ростове-на-Дону снова прогнозируют дождь с грозой

Осадки также могут пройти 31 мая и 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 мая, в Ростове-на-Дону снова возможны осадки. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

- Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный и северный с переходом на западный и юго-западный 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит +24-26 градусов, - говорится в прогнозе.

Добавим, дожди с грозами в донской столице также могут пройти 31 мая и 1 июня. Днем воздух прогреется до +20-25, по ночам обещают около +14-18 градусов.

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