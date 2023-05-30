В Ростове участок улицы Доватора до «Западной хорды» расширят до четырех полос

Заявки на выполнение работ будут принимать до 13 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на проектирование реконструкции проезжей части по улице Доватора от проспекта Маршала Жукова до «Западной хорды». Соответствующую информацию можно найти на сайте госзакупок.

Заявки на выполнение работ будут принимать до 13 июня. После этого, 16 июня, должны окончательно определить подрядчика. На создание проекта из бюджета Ростова планируют выделить 13,5 млн рублей.

Судя по документации, исполнитель продумает программу инженерно-геодезических и геологических изысканий, а также план основных работ. Участок Доватора протяженностью 1,65 км должны сделать магистральной улицей второго класса. Число полос должны довести до четырех. Расчетная скорость движения - 60 км/ч.

Добавим, заказчиком работ выступает городской департамент автодорог. Объявление о проведении конкурса сформировали специалисты дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

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