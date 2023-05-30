Жители Ростовской области смогут сэкономить 8 рублей в общественном транспорте

Проехать со скидкой можно будет в автобусах, трамваях и троллейбусах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 июня по 30 сентября 2023 года жители Ростовской области, в частности Ростова-на-Дону, смогут сэкономить 8 рублей при оплате проезда. Эту информацию опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

- Скидка возможна при оплате смартфоном через приложение Mir Pay. Нужно прикладывать гаджет с включенной функцией NFC к платежному терминалу в транспорте, - говорится в сообщении.

Таким образом, в Ростове-на-Дону проезд в автобусе участникам акции обойдется в 22 рубля вместо 30, а в трамваях и троллейбусах стоимость билета составит 20 рублей вместо 28.

Напомним, что такие же скидки в общественном транспорте Ростова-на-Дону действовали в марте-июне 2022 года.

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