С 7 июня в Ростове из-за реконструкции дороги ограничат проезд по улице Вавилова

Полностью завершить проект по обновлению Вавилова должны в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 июня на улице Вавилова в Ростове-на-Дону стартуют работы по реконструкции проезжей части, из-за этого будет ограничен проезд, сообщает городской департамент автодорог.

- В связи с началом реконструкции частично ограничат движение транспортных средств по Вавилова, от Сосновой до Королева, - предупредили водителей.

Отмечается, что указанный этап дорожных работ продлится до 15 декабря 2023 года.

Напомним, полностью завершить проект по обновлению дороги на Вавилова должны в 2025 году. Муниципальный контракт был заключен в 2022 году. Подрядчик улучшит основную дорогу, входящий в его состав путепровод и более 7 км местных проездов.

В мае 2023 года стало известно, что власти уже выкупили и передали исполнителю 61 участок из 123. На площадках сейчас ведут демонтаж объектов. После этого начнут переустройство коммуникаций. Всего нужно переместить более 2 км магистрального водопровода и 1,5 км линий электропередачи. Планируется также переустройство сетей связи, газопровода и 3,5 км ливневок.

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