В Ростове для желающих бросить курить возобновили программу «Бездымная жизнь»

Курильщикам могут предложить психотерапевтические и акупунктурные методы
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове-на-Дону для желающих бросить курить возобновили программу «Бездымная жизнь». Акцию организуют в Донской публичной библиотеке, сообщает сайт правительства региона.
С людьми будут работать специалисты областного наркодиспансера. Всем обратившимся расскажут, как пережить период отказа от никотина, как питаться, чтобы не набрать вес и как справляться со стрессом без сигарет.
Проработать зависимость обещают с помощью современных программ, «которые получили высокую оценку на региональном и федеральном уровнях». Курильщикам могут предложить лечение с использованием медикаментов, психотерапевтических и акупунктурных методов.
- С начала года около 5 тысяч человек обратились по вопросам табачной зависимости. Желающих расстаться с никотином становиться все больше, - отметила главный врач областного наркологического диспансера Елена Малышко.
Добавим записаться на программу можно по специальному телефону наркологического диспансера Ростовской области.
АЛЛО!
Номер телефона для записи на программу: 8 (863) 240-27-29;
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