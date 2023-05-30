Специалисты отметили, что туристам стоит посетить дом помещика Шаронова Фото: Лейла МИРИШОВА

Таганрог вошел в пятерку городов в стиле модерн. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Высшей школы бизнеса.

Специалисты, составлявшие рейтинг, посоветовали туристам посетить дом помещика Шаронова. Здание создавалось по проекту Федора Шехтеля и сейчас там находится единственный в стране музей градостроительства и быта. Вход строения выполнен «кокошником», а фриз облицован керамической плиткой и мозаичным панно.

В этот список попали Владивосток, Выборг, Самара и Рыбинск. В этих городах есть уникальные памятники архитектуры, которые стоит посмотреть туристам.

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