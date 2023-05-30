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НовостиОбщество30 мая 2023 16:00

Таганрог вошел в пятерку городов в стиле модерн

Специалисты отметили, что туристам стоит посетить дом помещика Шаронова
Лейла МИРИШОВА
Специалисты отметили, что туристам стоит посетить дом помещика Шаронова

Специалисты отметили, что туристам стоит посетить дом помещика Шаронова

Фото: Лейла МИРИШОВА

Таганрог вошел в пятерку городов в стиле модерн. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Высшей школы бизнеса.

Специалисты, составлявшие рейтинг, посоветовали туристам посетить дом помещика Шаронова. Здание создавалось по проекту Федора Шехтеля и сейчас там находится единственный в стране музей градостроительства и быта. Вход строения выполнен «кокошником», а фриз облицован керамической плиткой и мозаичным панно.

В этот список попали Владивосток, Выборг, Самара и Рыбинск. В этих городах есть уникальные памятники архитектуры, которые стоит посмотреть туристам.

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(Подробности)