Сейчас на месте работают следователи. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове выросло до 21 человека. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

По данным спасателей, среди пострадавших 15 детей. Одна женщина скончалась, еще пять взрослых получили травмы. Людей госпитализировали — им оказывают помощь медики.

Напомним, происшествие случилось вечером 30 мая. Трибуна упала во время детского футбольного матча. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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