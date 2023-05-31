День защиты детей в Таганроге 1 июня 2023: концерты, конкурсы, рисунки на асфальте

1 июня праздничная атмосфера будет царить в каждом уголке Таганрога. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Таганроге широко отметят день защиты детей. Массовые гулянья пройдут повсюду, сообщается на сайте города.

В парке имени Горького пройдет концерт «Я рисую детство» - 17.30 — 18.00.

Порадует гостей арт-пространство «Таганрогский трамвай» на улице Петровской,104.

В театральном зале центра «Приморский» на улице Свободы,10 готовят концерт «Мы строим город детства» - 16:00-17:30.

Конкурс рисунка на асфальте, песни и танцы ждут тех, кто придет 1 июня к Городскому дому культуры на улицу Петровскую,104-1, к 16.00.

В Кино Нео «Русское поле» организуют праздник для детей-инвалидов и многодетных детей. Он начнется в 10.30.

Точно не соскучатся те, кто 1 июня окажется в Центре культурно-досуговой деятельности. Здесь юных гостей ждет обширная праздничная программа. На танцевальной веранде - развлекательная игровая программа «Корабль детства» (11.00 – 12.00). В Зеленом театре - концерт «Первые шаги на сцену» (13.00-14.30) и еще один концерт, который продлится с 16.00 до 17.30. С 17.00 – 18.30 можно вернуться на танцевальную веранду, здесь зрителей ждет концертно-игровая программа «Радуга детства».

В парке 300-летия Таганрога организуют праздничную программу для детей «Улыбнись, планета! В объективе – лето» (10.00 – 11.00).

Развлекательную программу «Детки-конфетки» подготовил и Приморский парк (12.00 — 13.00).

В ЦКДД праздник продолжится даже 2 июня. VIII областной фестиваль художественного и технического творчества «Творчество без границ» соберет детей-инвалидов в 10 часов.

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