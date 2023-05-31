Мест для купания в Ростове может оказаться больше

В донской столице запланировано официально открыть пять мест для купания вместо двух. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что в донской столице разрешили купаться только на двух пляжах летом 2023 года, на днях сообщили на сайте городской администрации. Согласно опубликованной информации, пляжный сезон в городе начнется с 1 июня и продлится до 1 октября. Гости и жители города смогут посетить пляжи на Зеленом острове и на улице Левобережной. Других зон отдыха в документах не указали.

- Да, действительно, на сегодняшний день принято к безопасной эксплуатации только два пляжа, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ростовской области Дмитрий Анохин. – Но вообще запланировано открыть пять мест для купания. Собственники остальных пляжей еще не подали документы для декларации безопасности таких мест.

Если муниципальные пляжи обязаны подать декларацию, в соответствии с требованиями, то собственникам частных пляжей, которых большинство, мы можем только рекомендовать подачу документов. А они в этом году не торопятся. Во всяком случае работа продолжается.

Всего же в Ростовской области запланировано к открытию 95 пляжей, 80 процентов из них, а это 78 пляжей, уже задекларированы в ГИМС и готовы к приему отдыхающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к купальному сезону планируют открыть 95 пляжей

Спасатели уже обследовали 80% из них (подробности)

НА ЗАМЕТКУ

Пляжи Ростова-на-Дону 2023

У Ростова-на-Дону нет выхода к морю. Ближайшее, Азовское, находится в 40 километрах отсюда. При желании можно взять машину и поехать на морское побережье. Однако в самом городе и его окрестностях немало зон отдыха и разрешенных мест для купания. (подробности)