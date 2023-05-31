В Ростовской области пассажиры такси из Тулы попались с наркотиками

В Ростовской области сотрудники дорожно-постовой службы остановили такси, пассажиры которого явно нервничали, а в итоге признались, что везут наркотики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области сотрудники дорожно-постовой службы остановили такси, пассажиры которого явно нервничали, а в итоге признались, что везут наркотики. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Ростову.

- В салоне автомобиля находились водитель и трое пассажиров, одна из них – девушка, – рассказывают оперативники. - Она нервничала, а потом призналась, что накануне вместе с одним из попутчиков спрятала полиэтиленовый сверток в напольный кондиционер. Его перевозили в багажном отделении.

На место прибыли понятые. В их присутствии в кондиционере и обнаружили находку. Еще два свертка нашли у девушки.

Позже следователи выяснили, что 23-летняя женщина и 34-летний мужчина, приехали в Ростов из Тульской области. Здесь они рассчитывали передать наркотики.

Действовала пара по инструкции. Указания получали через мессенджер, и в итоге неизвестный передал им порошок. Его-то они потом и привезли в Ростовскую область.

Предполагается, что третий пассажир о наркотиках не подозревал. Его знакомые якобы пригласили отдыхать, не открывая истинной причины поездки.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Если вина злоумышленников будет доказана, они могут навсегда лишиться свободы.

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