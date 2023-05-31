В Ростове-на-Дону заключенный получил 22 года колонии за присягу террористам

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону вынесли приговор заключенному, который был сторонником и вербовщиком запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, осужденный в ноябре 2020 года в ставропольской колонии дал присягу, записал ее на аудио и отправил неустановленному боевику. После этого, с 1 января по 20 марта 2021 года, мужчина уговаривал других людей последовать своему примеру.
- Наказание назначено по совокупности приговоров на срок в 22 года колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - прокомментировали в пресс-службе ЮОВС.
Добавим, вердикт вынесли по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений»).
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России Верховным судом РФ.
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