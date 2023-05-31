После обрушения трибун в Ростове-на-Дону в реанимации остаются трое детей и один взрослый

Всего пострадали 36 человек, из которых 24 ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 31 мая власти Ростовской области обновили информацию по состоянию пострадавших при обрушении зрительских трибун в Ростове. Комментарий поступил от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергея Тюрина.

- Всего пострадали 36 человек, из которых 24 ребенка. В больницах сейчас находятся 19 детей и семь взрослых. 30 мая трое детей и четверо взрослых перевели на амбулаторное наблюдение, сегодня - двоих детей и одного взрослого, - рассказал Сергей Тюрин.

Представитель правительства при этом отметил, что некоторые пострадавшие с серьезными травмами все еще находятся под наблюдением врачей.

- Шестеро взрослых остаются в состоянии средней степени тяжести, один человек после операции в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Также в реанимации остаются трое детей. У них тяжелое состояние, но наблюдается положительная динамика. Среднюю степень тяжести диагностировали у 15 ребят. Один ребенок уже в удовлетворительном состоянии, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Власти подчеркивают: поступившие в больницы получают помощь в полном объеме. Состояние всех тяжелых пациентов стабилизировано, по каждому случаю получены консультации со специалистами федеральных центров.

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