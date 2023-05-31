В Краснодарском крае спустя 20 лет задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девушки

В ходе допроса 43-летний мужчина признался во всем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки спустя 20 лет. Об этом сообщает «КП – Кубань».

Девушка пропала еще летом 2002 года. Долгое время волонтеры и неравнодушные люди ее искали. Правоохранителям удалось установить причину пропажи девушки. Выяснилось, что она была жестоко убита в одной из станиц.

По предварительным данным, между ней и парнем завязалась ссора. В ярости мужчина набросился на 20-летнюю девушку с кулаками. От нескольких ударов она скончалась на месте. Испугавшись ответственности, он решил скрыть следы преступления. Он спрятал тело в мусоре и ушел. Спустя 20 лет удалось установить личность преступника.

В ходе допроса 43-летний мужчина признался во всем. Следователи продолжают устанавливать детали преступления.

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