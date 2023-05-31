Космонавта из Новочеркасска Николая Чуба отправят на МКС на год

Во время подготовки к полету в Звездном городке в гидролаборатории создают условия невесомости, схожие с МКС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госкорпорация «Роскосмос» собирается отправить космонавта из Новочеркасска Николая Чуба в годичный полет на Международную космическую станцию, сообщает газета «Наше время».

Донской космонавт был включен в основной состав экспедиций на МКС, которые пройдут осенью 2023 года и весной 2024 года.

Межведомственная комиссия госкорпорации определила экипажи для подготовки к полетам на МКС, и теперь Николай Чуб будет участвовать в 70-й и 71-й длительных экспедициях.

Отметим, что полет экипажа на МКС, включающий космонавта Николая Чуба, был перенесен с марта на сентябрь текущего года.

По последним данным, российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко вместе с астронавтом из NASA Лорал О’Харой отправятся на МКС на космическом корабле «Союз МС-24».

По плану, Чуб и Кононенко пробудут на орбите до сентября 2024 года и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25». А О’Хара вернут в марте того же года на «Союзе МС-24».

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