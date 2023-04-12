Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2023 14:06

Зачем космонавт Юрий Гагарин пришел на митинг в Вешенской в калошах

На Дону первого человека, полетевшего космос, встречали сотни людей
Максим ЧУМАКОВ
Во время визита Гагарина на Дон в доме Шолохова установили японский кондиционер. Фото: из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Во время визита Гагарина на Дон в доме Шолохова установили японский кондиционер. Фото: из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Космонавт Юрий Гагарин побывал не только в космосе, но и на Дону. О первом визите легенды того времени на донскую землю и его встрече с автором «Тихого Дона» рассказала сотрудник государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Елена Попова.

ХЛЕБ-СОЛЬ, КАЗАКИ И ПИОНЕРЫ

- Летом 1967 года Юрий Алексеевич приезжал в Вешенскую по приглашению Михаила Шолохова, в составе молодых писателей журналистов из социалистических стран – СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Колумбии, - начала рассказ Елена Владимировна. - Тот день, 13 июня, был очень солнечным и жарким. Гагарина встречали в аэропору станицы Вешенской. Сотни людей на машинах, велосипедах, мотоциклах, тракторах, своим ходом потянулись к аэродрому.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

И вот в небе показался долгожданный самолет. Первым из него вышел Юрий Гагарин. Публика встречала его бурными овациями, а он с поднятой рукой и со своей неизменной улыбкой приветствовал всех встречающих. Юрий Алексеевич спустился по трапу. Казак и казачка поднесли Гагарину хлеб-соль, затем его чествовали пионеры.

ФУТБОЛ, РЫБАЛКА И ОБЕД

- Писатель Михаил Шолохов взял под руку Гагарина и повел к своей машине, - продолжает историк, - Космонавт сел за руль, и писатель сказал ему: "Ну что, космонавт, поехали! Посмотрим, Юра, к какому причалу ты нас доставишь?". А Гагарин ответил: "С таким штурманом, как вы, Михаил Александрович, к любому!".

После чего писатель предложил гостям пообщаться на природе. Они остановились в одном из красивейших мест на берегу Дона, между станицами Еланской и Букановской. Конечно, здесь все было заранее готово для отдыха: были площадки для волейбола и тенниса, можно было поиграть в футбол, но главными, конечно, были пляж, рыбалка и обед.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

На природе завязался разговор с гостями. Гагарина расспрашивали о полете в космос, его товарищах и сослуживцах, а также о том, как космонавты готовятся к полетам. В один момент Михаил Шолохов поинтересовался мнением космонавта о литературе, и тот ответил:

- Я за те книги, которые помогают людям больше видеть, глубже знать, делают их сильнее и как знамя в бою ведут за собой.

- Вот тебе и рядовой читатель, - ответил писатель.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

12 МИНУТ НА СОН

- По случаю приезда Гагарина на центральной площади станицы Вешенской состоялся митинг.

- Компания вернулась с Дона, всем гостям дали время отдохнуть и привести себя в порядок, - рассказывает Попова, - По случаю приезда Гагарина на центральной площади станицы Вешенской решили организовать митинг. Когда до него оставалось 40 минут, космонавта отвели в комнату в райкоме. Но Юрий Алексеевич был по характеру человек общительный: пока со всеми переговорил, на отдых времени почти не осталось. И тут Гагарин озадачил всех фразой: "Я хочу поспать".

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

– А как же митинг? - спросил кто-то.

- Да он никуда не уйдет, - пожал плечами космонавт, - мне нужно минут 12-14 для сна.

Он снял обувь, лег на кровать, стал считать вслух и тут же уснул. Ровно через 12 минут Юрий Алексеевич проснулся и был готов идти на митинг.

Как вспоминают свидетели того митинга, вешенцы шли на встречу с космонавтом, как на большой праздник. Станичная площадь была заполнена до отказа. Приехали люди со всех хуторов и станиц верхнего Дона. Многие, включая стариков, которые и из своей хаты выходили с трудом, приехали в райцентр, чтобы хотя бы одним глазком увидеть первого покорителя космоса.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

"ДАЙТЕ МНЕ КАЛОШУ"

- И там случился казус, - говорит собеседница. - Во время отдыха на Дону, на пляже Гагарин поранил ногу ракушкой. Нога распухла так, что не влезала в обувь. Выход нашел сам высокий гость.

- Дайте мне калошу, - попросил он. - Никто на митинге этого не заметит. В итоге так и сделали. А когда космонавт подошел к трибуне, никто действительно не смотрел на его обувь, все разглядывали его лицо.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Речь Гагарина на митинге длилась около двух часов, он в своем выступлении подробно отчитался перед народом о своей работе. Рассказал об истории космонавтики, о тех задачах, которые стоят перед космонавтами, о подготовке к полету, об аппаратуре корабля, об ощущениях космонавта.

А уже после митинга Шолохов всех гостей пригласил на ужин к себе домой.

- На следующий день Юрий Алексеевич прощался с Шолоховым и станицей Вешенской, потому что он должен был лететь на празднование 35-летия Комсомольска-на-Амуре. Гагарин был очарован донской землей и сказал: "Была бы возможность, остался бы здесь навсегда!"

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Один из участников этой встречи Валерий Ганичев вспоминал, что когда самолет с космонавтом поднялся в воздух, топролетел над станицей и домом Шолохова, сделав немыслимый вираж – покачав крыльями, прощаясь с Доном. Чувствовалось, что штурвал взял сам Гагарин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин просит за автограф Юрия Гагарина 50 тысяч рублей

Много лет фото хранилось в семье как реликвия (подробности)

КАРТИНА ДНЯ