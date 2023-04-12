Зачем космонавт Юрий Гагарин пришел на митинг в Вешенской в калошах

Во время визита Гагарина на Дон в доме Шолохова установили японский кондиционер. Фото: из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Космонавт Юрий Гагарин побывал не только в космосе, но и на Дону. О первом визите легенды того времени на донскую землю и его встрече с автором «Тихого Дона» рассказала сотрудник государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Елена Попова.

ХЛЕБ-СОЛЬ, КАЗАКИ И ПИОНЕРЫ

- Летом 1967 года Юрий Алексеевич приезжал в Вешенскую по приглашению Михаила Шолохова, в составе молодых писателей журналистов из социалистических стран – СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Колумбии, - начала рассказ Елена Владимировна. - Тот день, 13 июня, был очень солнечным и жарким. Гагарина встречали в аэропору станицы Вешенской. Сотни людей на машинах, велосипедах, мотоциклах, тракторах, своим ходом потянулись к аэродрому.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

И вот в небе показался долгожданный самолет. Первым из него вышел Юрий Гагарин. Публика встречала его бурными овациями, а он с поднятой рукой и со своей неизменной улыбкой приветствовал всех встречающих. Юрий Алексеевич спустился по трапу. Казак и казачка поднесли Гагарину хлеб-соль, затем его чествовали пионеры.

ФУТБОЛ, РЫБАЛКА И ОБЕД

- Писатель Михаил Шолохов взял под руку Гагарина и повел к своей машине, - продолжает историк, - Космонавт сел за руль, и писатель сказал ему: "Ну что, космонавт, поехали! Посмотрим, Юра, к какому причалу ты нас доставишь?". А Гагарин ответил: "С таким штурманом, как вы, Михаил Александрович, к любому!".

После чего писатель предложил гостям пообщаться на природе. Они остановились в одном из красивейших мест на берегу Дона, между станицами Еланской и Букановской. Конечно, здесь все было заранее готово для отдыха: были площадки для волейбола и тенниса, можно было поиграть в футбол, но главными, конечно, были пляж, рыбалка и обед.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

На природе завязался разговор с гостями. Гагарина расспрашивали о полете в космос, его товарищах и сослуживцах, а также о том, как космонавты готовятся к полетам. В один момент Михаил Шолохов поинтересовался мнением космонавта о литературе, и тот ответил:

- Я за те книги, которые помогают людям больше видеть, глубже знать, делают их сильнее и как знамя в бою ведут за собой.

- Вот тебе и рядовой читатель, - ответил писатель.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

12 МИНУТ НА СОН

- По случаю приезда Гагарина на центральной площади станицы Вешенской состоялся митинг.

- Компания вернулась с Дона, всем гостям дали время отдохнуть и привести себя в порядок, - рассказывает Попова, - По случаю приезда Гагарина на центральной площади станицы Вешенской решили организовать митинг. Когда до него оставалось 40 минут, космонавта отвели в комнату в райкоме. Но Юрий Алексеевич был по характеру человек общительный: пока со всеми переговорил, на отдых времени почти не осталось. И тут Гагарин озадачил всех фразой: "Я хочу поспать".

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

– А как же митинг? - спросил кто-то.

- Да он никуда не уйдет, - пожал плечами космонавт, - мне нужно минут 12-14 для сна.

Он снял обувь, лег на кровать, стал считать вслух и тут же уснул. Ровно через 12 минут Юрий Алексеевич проснулся и был готов идти на митинг.

Как вспоминают свидетели того митинга, вешенцы шли на встречу с космонавтом, как на большой праздник. Станичная площадь была заполнена до отказа. Приехали люди со всех хуторов и станиц верхнего Дона. Многие, включая стариков, которые и из своей хаты выходили с трудом, приехали в райцентр, чтобы хотя бы одним глазком увидеть первого покорителя космоса.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

"ДАЙТЕ МНЕ КАЛОШУ"

- И там случился казус, - говорит собеседница. - Во время отдыха на Дону, на пляже Гагарин поранил ногу ракушкой. Нога распухла так, что не влезала в обувь. Выход нашел сам высокий гость.

- Дайте мне калошу, - попросил он. - Никто на митинге этого не заметит. В итоге так и сделали. А когда космонавт подошел к трибуне, никто действительно не смотрел на его обувь, все разглядывали его лицо.

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Речь Гагарина на митинге длилась около двух часов, он в своем выступлении подробно отчитался перед народом о своей работе. Рассказал об истории космонавтики, о тех задачах, которые стоят перед космонавтами, о подготовке к полету, об аппаратуре корабля, об ощущениях космонавта.

А уже после митинга Шолохов всех гостей пригласил на ужин к себе домой.

- На следующий день Юрий Алексеевич прощался с Шолоховым и станицей Вешенской, потому что он должен был лететь на празднование 35-летия Комсомольска-на-Амуре. Гагарин был очарован донской землей и сказал: "Была бы возможность, остался бы здесь навсегда!"

Фото из книги "Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

Один из участников этой встречи Валерий Ганичев вспоминал, что когда самолет с космонавтом поднялся в воздух, топролетел над станицей и домом Шолохова, сделав немыслимый вираж – покачав крыльями, прощаясь с Доном. Чувствовалось, что штурвал взял сам Гагарин.

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