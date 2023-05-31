В Багаевском районе женщину осудили за убийство знакомого

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Багаевском районе осудили женщину, которая убила своего сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, 2 января текущего года 51-летняя женщина выпивала вместе со своим знакомым дома. В какой-то момент между ними завязался спор. Женщина в ярости нанесла сожителя два удара деревянной битой по голове. От полученных травм он скончался на месте. Медикам осталось лишь констатировать смерть. Женщину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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(Подробности)