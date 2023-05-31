В Ростове задержали пассажиров, которые перевозили наркотики в такси

Правоохранители задержали злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове правоохранители задержали пассажиров, которые перевозили наркотики в такси. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, полиция остановила такси, в котором находились 34-летний мужчина и 23-летняя девушка. Во время беседы девушка призналась, что они вместе с попутчиком спрятали сверток в напольный кондиционер. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая вскрыла кондиционер в авто и забрали наркотики. Парня и девушку задержали. Выяснилось, что они планировали передать сверток на продажу.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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(Подробности)