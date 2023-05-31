В Пятигорске главврач вместе с сообщницей годами воровали деньги из бюджета больницы

Оба фигуранта находятся в СИЗО и ждут судебного разбирательства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пятигорске главврач вместе с сообщницей годами получали взятки и воровали из бюджета больницы. Об этом сообщает «КП – Ставрополь».

По данным следствия, главный врач больницы вместе со своей сотрудницей на протяжении долгого времени получали взятки от крупной фирмы, чтобы компания получала госконтракты на поставку медикаментов, расходников и оборудования. Одна из таких сделок обошлась в 34 млн рублей. Однако, медика задержали правоохранители, а в его дом нагрянули силовики с обыском. В его жилище было много предметов роскоши, дорогая иномарка и коллекция дорогих часов.

Вместе с главврачом задержали и его коллегу, которая помогала в получении взяток за хорошие вознаграждения.

Оба фигуранта находятся в СИЗО и ждут судебного разбирательства.

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