Футболисты ФК «Ростов» навестили в больнице ребят, пострадавших при обрушении трибуны

Спортсмены пожелали им скорейшего выздоровления. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Футболисты ФК «Ростов» проведали в больнице №20 ребят, которые пострадали при обрушении трибуны. Об этом на своей странице рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Замглавы администрации донской столицы Елена Кожухова вместе с игроками ФК «Ростов» прибыли в горбольницу 31 мая. Спортсмены навестили своих юных коллег и пожелали им скорейшего выздоровления. Для ребят это был неожиданный и приятный сюрприз. Всем вручили памятные сувениры с символикой любимого футбольного клуба.

- Все пострадавшие находятся под чутким наблюдением квалифицированных специалистов. Необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Ситуацию держим на контроле, - отметил Алексей Логвиненко.

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