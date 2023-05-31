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НовостиОбщество31 мая 2023 18:51

На 70-м году жизни скончалась заместитель главврача БСМП Ростова

Нелли Моисеева трудилась в сфере медицины больше 40 лет
Лейла МИРИШОВА
Нели Моисеева трудилась в сфере медицины больше 40 лет. Фото: ГБУ РО "ГБСМП" Ростова-на-Дону

Нели Моисеева трудилась в сфере медицины больше 40 лет. Фото: ГБУ РО "ГБСМП" Ростова-на-Дону

Из жизни ушла заместитель главврача БСМП Ростова-на-Дону Нелли Моисеева. Об этом сообщили на официальной странице медучреждения 31 мая.

Нели Моисеева ушла в возрасте 69 лет. Она трудилась в сфере медицины больше 40 лет. Она начинала трудовой путь с работы препаратором кафедры Ростовского мединститута. Затем в 81-м году занимала должность работника скорой помощи в городской больнице. Спустя восемь лет она стала заместителем главврача.

Нелли Моисееву также награждали знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами и благодарственными письмами.

Прощание с медиком пройдет 1 июня в актовом зале БСМП.

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