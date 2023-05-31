В Ростове водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку

Происшествие случилось на улице Черевичкина. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 31 мая около 10 часов.
По предварительной информации, 47-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по улице Черевичкина. При повороте налево на проезжу часть выбежала 9-летняя школьница. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.
С травмами девочку доставили в больницу.
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