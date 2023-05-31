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НовостиОбщество31 мая 2023 19:44

В Крыму девушка чуть не осталась без глаза после поздравления на день рождения

Друзья решили окунуть ее лицом в торт, а она напоролась на шпажку
Лейла МИРИШОВА
Друзья решили окунуть ее лицом в торт, а она напоролась на шпажку

Друзья решили окунуть ее лицом в торт, а она напоролась на шпажку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму девушка едва не ослепла после того, как ее поздравили с днем рождения. Об этом сообщает «КП – Крым».

Друзья решили поздравить девушку с днем рождения 21 мая. Они решили сделать забавное видео, где окунают юную именинницу в торт. Однако, они не учли тот факт, что кондитер скрепила конструкцию торта шпажками. В тот момент, когда девушку окунали в торт, она напоролась глазом на одну их острых палочек. В итоге праздничное веселье обернулось больничной палатой.

По словам пострадавшей, она около недели лежала в больнице. К счастью, глаз удалось спасти, и зрение девушка не потеряла. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в сетчатку.

Девушка отметила, что никого из друзей в случившемся не винит, считает это несчастным случаем и советует не повторять ее ошибок.

Кондитеры предупреждают, что такие поздравления не принесут ничего хорошего и торт лучше разделить с друзьями за чаем.

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