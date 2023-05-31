Ростовчане объявили сбор помощи для семьи погибшей при крушении трибун на Гребном канале

К месту трагедии несут цветы. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове начали собирать помощь для семьи женщины, которая погибла в результате крушения трибун на гребном канале. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» рассказала соседка 45-летней Ларисы (прим. – имя изменено).

Напомним, трагедия произошла 30 мая на территории спортивной школы на улице Пойменной. Из-за сильного ветра опрокинулась трибуна. В результате погибла 45-летняя женщина, еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам соседки, сбор организовала одна из знакомых Ларисы. Многие сразу же отозвались и начали помогать. Все близкие и знакомые погибшей помнят ее, как отзывчивого и доброжелательного человека.

Собеседница издания пояснила, что просто соседи все очень дружные, вот и решили помочь

ОНА БЫЛА ЧУДЕСНОЙ МАМОЙ

- Я знаю ее около двух лет. У нее двое сыновей 20 и 14 лет. Младший любит играть в футбол. Матчи как раз были на том самом стадионе, - вспоминает подруга погибшей. - Лариса часто рассказывала про спорт, очень трепетно относилась к детям, и не только к своим.

Сотни ростовчанок знали Ларису как опытного инструктора по йоге и профессионального парикмахера. Женщина полностью отдавала себя любимым увлечениям. Многие не пропускали ни одного ее занятия. Она всегда помогала советом и направляла своих учениц.

- Я часто брала с собой сына на занятия. Она его на гвозди ставила. Он тоже расплакался, как узнал, что ее не стало, - поделилась женщина.

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЗВОНИЛА ЕЙ В 13:30»

Соседка погибшей вспоминает, что 30 мая Лариса отправилась на игру к своему младшему сыну.

- Я с ней общалась сегодня. В последний раз созванивались в 13:30, не могу в это поверить, - рассказала соседка.

Напомним, что трагедия произошла днем во вторник, 30 мая, на территории спортшколы на улице Пойменной в Ростове. Из-за сильного порыва ветра снесло трибуну, на которой зрители прятались от дождя. Добавим, что сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о надвигающемся шторме.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования близким погибшей и пострадавшим.

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