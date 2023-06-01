В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

С травмами девочку доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В поселке Матвеево-Курган водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 31 мая около 20:00.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Шевроле Ланос» двигался по улице Советской. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу двигалась девочка. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.

- В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)