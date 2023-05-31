В Ростовской области в ДТП погиб водитель «Мерседес»

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: ГИБДД области.

В среду, 31 мая, в 15.30 в Ростовской области на примыкающей от поселка Каменоломни дороге к трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием автомобилей «КАМАЗ» и «Мерседес»». Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 36-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и его машина с полуприцепом выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с «Мерседесом».

В ДТП от полученных травм еще до приезда медиков скончался 55-летний водитель «Мерседеса».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, 30 мая под Ростовом столкнулись два грузовика марки «FAW». В аварии машины получили механические повреждения, никто не пострадал.

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