В День защиты детей в Роcтове ожидаются ливень и гроза

Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В День защиты детей в Ростове-на-Дону синоптики предупредили о ливне и грозах. Об этом сообщили на сайте Гисметео.
В четверг, 1 июня, в городе на целый день зарядят сильные дожди с грозой. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а вечером столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
Отметим, что сити-менеджер Ростова запретил проведение массовых мероприятий во время непогоды.
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