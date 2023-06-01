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НовостиОбщество1 июня 2023 5:55

В День защиты детей в Роcтове ожидаются ливень и гроза

Столбики термометров достигнут +21 градуса
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День защиты детей в Ростове-на-Дону синоптики предупредили о ливне и грозах. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В четверг, 1 июня, в городе на целый день зарядят сильные дожди с грозой. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а вечером столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

Отметим, что сити-менеджер Ростова запретил проведение массовых мероприятий во время непогоды.

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