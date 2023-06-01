Ребенка, пострадавшего при обрушении трибун в Ростове, эвакуируют в Москву

Сейчас в донских больницах остаются 18 детей и семеро взрослых Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня одного из детей, пострадавших при обрушении зрительских трибун в Ростове-на-Дону, направили в федеральный центр. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Сегодня утром один ребенок направлен в федеральный центр. Ранее, по поручению главы Минздрава России, для проведения консультаций и определения дальнейшей тактики лечения в донской столице работала бригада специалистов из Москвы, - прокомментировали власти.

Известно, что сейчас в донских больницах остаются 18 детей и семеро взрослых.

- Шестеро взрослых в состоянии средней степени тяжести, но у всех наблюдается положительная динамика. Один человек находится в стабильно тяжелом состоянии. 13 ребят чувствуют себя удовлетворительно, среднюю степень тяжести диагностировали у пятерых детей, - информирует правительство Ростовской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории Гребного канала во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, конструкции с сидениями для зрителей опрокинулись из-за порыва ветра.

Причины случившегося уже выясняют сотрудники Следкома. Известно, что ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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