690 капсул сильнодействующего вещества из Америки пытался получить мужчина в Новочеркасске

Сотрудники таможни обнаружили в посылках 8 банок с сильнодействующими веществами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина в Ростовской области рассчитывал получить посылку с сильнодействующими веществами. Но в этом ему помешали, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- При отработке информации, полученной от коллег из других территорий, сотрудники Ростовской таможни совместно с кинологическим отделом управления обнаружили в одном из пунктов выдачи заказов Новочеркасска два международных экспресс-курьерских отправления из США, - сообщили в ведомстве.

В посылках было восемь банок с сильнодействующими веществами. Получать их собирался мужчина 53 лет. С его слов, рассчитывал он на то, что в посылке окажутся БАДы.

Однако проведенное химическое исследование показало, что в банках находились сильнодействующие препараты.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Виновных может ожидать до семи лет лишения свободы и штрафом до одного миллиона рублей либо.

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