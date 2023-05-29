Жителю Ростовской области грозит срок за таблетки для похудения с сильнодействующим веществом

В 72 капсулах было более 19 граммов сильнодействующего вещества.

В Ростовской области задержали 39-летнего мужчину, который заказал из Казахстана таблетки для похудения с сильнодействующим веществом, сообщили в Южном таможенном управлении.

Житель города Шахты пояснил, что таблетки для похудения он заказал для себя и при этом он знал, что в них содержится сильнодействующее вещество. Их свободная продажа в России запрещена.

В 72 капсулах было более 19 граммов вещества, которое может привести даже к летальному исходу.

— В соответствии с действующим законодательством крупный размер этого вещества начинается уже с 0,5 грамма, — отметили в таможенном управлении.

Напомним, в Ростовской области осудили наркоторговцев, которые оборудовали лабораторию для производства запрещенных веществ. У них изъяли более семи килограммов наркотиков.

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