Думал мигрень, оказался грибок: в Ростове из носа мужчины достали редкое новообразование

Врачи сделали пациенту МРТ, после чего картина прояснилась Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове 47-летний мужчина пожаловался врачам на резкие и частые головные боли. Считая, что у него мигрень, он перепробовал десятки обезболивающих, но ни одно не помогло. Оказалось, что причина плохого самочувствия - редкое заболевание.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Ростовской области, в Областном клинико-диагностическом центре пациента отправили на МРТ головы. На снимке было видно, что в носу у ростовчанина появилось новообразование. Оно располагалось в правой верхнечелюстной пазухе.

В ЛОР-отделении удалили образование и отправили его на исследование.

Оказалось, что это мицетома – грибок, который может размножаться в придаточных пазухах. По словам специалистов, это довольно редкое заболевание.

- Этим грибам не нужен свет, поэтому придаточные пазухи являются идеальной средой для их развития и размножения. Как правило, болезнь сопровождают головные и лицевые боли, гнойные выделения и неприятный запах из носа, но иногда она протекает бессимптомно. Без лечения образование увеличивается в объеме вплоть до полного заполнения пазухи, - прокомментировали в минздраве.

Кстати, после лечения ростовчанин о головных болях забыл.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что врач УЗИ спасла от мгновенной смерти ростовчанина, страдавшего от одышки и увеличения живота. После обследования выяснилось, что у пациента образовался тромб.

Специалисты назначили лечение, после которого мужчина пошел на поправку.

А в начале года ростовские медики вытащили из уха женщины тараканье брюшко. Оказалось, что насекомое заползло в ушную раковину, пока ростовчанка спала. Из-за этого она с трудом дышала и мучилась от головных болей. После врачебной помощи все симптомы прошли.

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