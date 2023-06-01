Василий Голубев возглавит партийный список единороссов на выборах в донской парламент

Губернатор Василий Голубев возглавит партийный список "ЕР" на выборах в донской парламент. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

На состоявшемся заседании генерального совета партии «Единая Россия», в котором участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета Александр Ищенко, была озвучена инициатива о том, кто должен возглавить партийный список во время выборов в донское ЗС.

- На конференции Ростовского регионального отделения партии мы выдвинем кандидатуру Василия Юрьевича Голубева в качестве лидера команды «Единой России» на предстоящих выборах в новый созыв донского парламента», - прокомментировал Александр Ищенко.

С этим предложением Генсовет партии «Единая Россия» уже обратился к губернатору Ростовской области.

Напомним, Василий Голубев является членом Высшего совета партии.

К слову, в областной партийный список кандидатов «ЕР» также войдут Борис Гуркин, врач-волонтер, возглавляющий БСМП города Новочеркасска, и Дмитрий Суворов, участник СВО, казачий атаман города Шахты.

Ранее в Ростовской области прошло электронное предварительное голосование, которое определило 100 будущих кандидатов в областной парламент.

- Донской край занял первое место в стране по числу избирателей, принявших участие в предварительном голосовании. Это - абсолютный рекорд и для Ростовской области, и для предварительного голосования по стране в целом. Ростовчане, жители Ростовской области – наиболее активные избиратели предварительного голосования в России, - прокомментировал Александр Ищенко итоги предварительного голосования.

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