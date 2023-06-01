Жительница Ростовской области оформила 250 тысяч рублей кредита перед тем, как распознала обман

47-летняя жительница Ростовской области лишилась 250 тысяч рублей, так как долго не могла понять, что имеет дело с мошенниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

47-летняя жительница Ростовской области лишилась 250 тысяч рублей, так как долго не могла понять, что имеет дело с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Волгодонску.

В отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ей поступил звонок в мессенджере от якобы сотрудницы одного из банков, - пояснили в главке. - Собеседница рассказала потерпевшей, что на нее оформлен кредит. Лжесотрудница банка объяснила, что далее мошенники попытаются кредитные деньги снять. Чтобы этого не произошло, она посоветовала женщине точно следовать ее рекомендациям. Та согласилась.

Потерпевшая установила на свой телефон приложение. Вводила все коды, которые ей называла собеседница. В итоге злоумышленница получила полный доступ к телефону пострадавшей и оформила на нее кредит в 250 тысяч рублей. Разумеется, деньги она быстро перевела на свой счет.

Пострадавшая же получила два смс: сначала — об успешном зачислении кредита, а потом — о его списании.

Только с получением последнего послания женщина поняла, что ее обворовали.

Сейчас полицейские проводят расследование. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновным может грозить до шести лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч рублей.

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