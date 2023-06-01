Мастер-классы от знаменитых художников ждут жителей Ростова прямо на улицах города

На время фестиваля "Про любовь" Ростов превратиться в галерею современного искусства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастер-классы и общение с уличными художниками ждут всех, кто летними вечерами окажется на улицах Ростова с 3 по 14 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- В город съедутся знаменитые уличные художники со всей России, – уточняют в правительстве. – Восемь дней они будут творить прямо на улицах города. А источником их вдохновения будет сам Ростов.

Город примет художников из Серпухова, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Кемерово, Екатеринбурга и Рязани. На какое-то время город превратиться в галерею.

Ожидается, что благодаря фестивалю на улицах Ростова появится музей современного искусства, а прирастать экспонатами он будет каждый год.

Фестиваль рассчитывают сделать регулярным. Ожидается, что он превратится в точку притяжения любителей уличного искусства и привлечет туристов.

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