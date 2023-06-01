Сити-менеджер Ростова предупредил, что 1 июня ожидается сильнейший ливень

Сейчас в донской столице устраняют подтопления территорий и падения деревьев Фото: Иван МАКЕЕВ

1 июня в Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия непогоды. Все службы работают в режиме повышенной готовности, сообщил в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сейчас устраняют подтопления территорий и падения деревьев. На утро спасатели ликвидировали семь подтоплений и откачали более 5 тысяч кубов воды, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что в первый день лета, уже в ближайшие часы, возможно выпадение более 30 мм осадков.

- Расчеты экстренных служб обеспечивают дежурство на опасных участках и оперативно реагируют на обращения граждан, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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