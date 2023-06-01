Статистики рассказали, чем занимаются дети в Ростовской области

Всего в Ростовской области - 660 тысяч детей до 14 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети в Ростовской области часто сидят в Интернете, активно занимаются спортом и, в большинстве своем, хорошо себя чувствуют. Об этом сообщается на сайте Ростовстата.

Всего в регионе - 660 тысяч детей до 14 лет. Мальчиков, как обычно и водится в этом возрасте, больше: 51,4% против 48,6%.

Вот и в прошлом году на 100 новорожденных пришелся 51 мальчик и 49 девочек. А всего в 2022 году родилось 33 тысячи малышей.

Больше половины детей в Ростовской области от 3 до 15 лет занимаются спортом. Это 62%. Мальчиков-спортсменов больше, чем девочек – 67,5% против 56%. Чаще дети-спортсмены занимаются баскетболом, футболом, волейболом, плаванием, легкой атлетикой и спортивной борьбой.

Почти 84% ребят пользуются Интернетом. В большинстве случаев — в развлекательных целях (73% ). Для подготовки к школе во Всемирную сеть вынуждены входить 68% учащихся.

Кстати, примерно 80% родителей считают, что их дети обладают хорошим здоровьем.

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