Предприниматель в Ростовской области продавал некачественный товар и получил штраф в 430 тысяч рублей

Предприниматель торговал немаркированным товаром и использовал чужой товарный знак, за что и был осужден.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Сальском районе Ростовской области предприниматель торговал немаркированными сигаретами, за что и был осужден. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.
- Оперативники установили факт противоправной деятельности предпринимателя, – сообщают в ведомстве. – Он покупал, хранил и продавал немаркированную табачную продукцию в особо крупном размере. Хотя это был подакцизный товар.
Стоимость сигарет, изъятых у предпринимателя, составила 1 109 482 рубля.
Совершил мужчина и еще одно нарушение: он использовал чужой товарный знак. Владелец товарного знака из-за действий нарушителя потерял около 420 тысячи рублей.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину нарушителя, и назначил ему штраф в размере 430 тысяч рублей. Приговор суда вступил в силу.
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