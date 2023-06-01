Предприниматель в Ростовской области продавал некачественный товар и получил штраф в 430 тысяч рублей

Предприниматель торговал немаркированным товаром и использовал чужой товарный знак, за что и был осужден. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Сальском районе Ростовской области предприниматель торговал немаркированными сигаретами, за что и был осужден. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

- Оперативники установили факт противоправной деятельности предпринимателя, – сообщают в ведомстве. – Он покупал, хранил и продавал немаркированную табачную продукцию в особо крупном размере. Хотя это был подакцизный товар.

Стоимость сигарет, изъятых у предпринимателя, составила 1 109 482 рубля.

Совершил мужчина и еще одно нарушение: он использовал чужой товарный знак. Владелец товарного знака из-за действий нарушителя потерял около 420 тысячи рублей.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину нарушителя, и назначил ему штраф в размере 430 тысяч рублей. Приговор суда вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У донского бизнесмена изъяли сигареты на 34 миллиона рублей

Все они были контрафактные (подробнее)