У донского бизнесмена изъяли сигареты на 34 миллиона рублей

Мужчина лишился 200 тысяч пачек сигарет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего бизнес по нелегальной торговле сигаретами.

В ведомстве отметили, что мужчина приобретал, хранил, перевозил и продавал сигареты. Все они были контрафактные.

Бизнесмен лишился 200 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценили в 34 миллиона рублей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, у 31-летнего ростовчанина правоохранители изъяли более 100 граммов наркотиков. Полицейским он рассказал, что хранил их для личного употребления.

А в городе Шахты магазин торговал сигаретами в 100 метрах от образовательного учреждения. Их деятельность пресекли после жалоб местных жителей.

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