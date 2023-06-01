Распоряжение о реквизиции земель на границе с ДНР подписал губернатор Ростовской области

Две территории - земли сельхозназначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области впервые временно изъяли у собственников землю на границе с Донецкой Народной Республикой. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

В документе указано, что участки могут использовать для «увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Матвеев Курган и Куйбышево (Мариновка) или для оснащения дополнительных коридоров».

Земли планируют передать «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

- Признать обстановку, сложившуюся в связи со скоплением транспортных средств, обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер. В целях нормализации жизнедеятельности населения временно изъять с возмещением убытков на срок до 31 декабря 2023 года включительно, - говорится в распоряжении правительства Ростовской области.

Извещения владельцам должны выдать в течение трех дней. Деньги будут выделять из областного бюджета.

- Временная реквизия не ограничивает собственников в пользовании в той мере, в которой это не препятствует достижению целей, - уточнили власти.

Всего к изъятию заявлено три территории: 1,5 тысячи кв. метров в районе села Авило-Успенка, а также 50,4 тысячи кв. метров и 70,9 тысячи кв. метров севернее села Куйбышево.

Одна из площадок была предназначена для разработки полезных ископаемых и размещения дорожной инфраструктуры, две остальные - участки сельхозназначения.

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